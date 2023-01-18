قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه "لا علاقة بين طلب تركيا (شراء) مقاتلات F-16 وملف عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينبغي للكونغرس الأمريكي عدم الربط بينهما".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، الأربعاء، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف جاوش أوغلو: "قدمنا إلى الجانب الأمريكي مقترحاً لإضفاء الطابع المؤسساتي على اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة وعقدها مرتين في السنة على الأقل".

وأفاد في سياق آخر: "مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إعادة التركيز على سوريا، لكن واشنطن لم تفِ ببعض وعودها السابقة".

وأعلن الوزير اتفاقه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

بدوره، قال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن وأنقرة تربطهما علاقة بنّاءة للغاية، معرباً عن امتنان بلاده لتركيا لدورها في معالجة العديد من القضايا المُلحة.

وأشار برايس خلال مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا، ويعتقد أنه يجب تحديث المقاتلات التي تمتلكها أنقرة، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل مع أعضاء الكونغرس بشأن هذه المسألة.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة واشنطن، في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا على تشكيل الآلية الاستراتيجية المشتركة خلال اجتماعهما في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي 4 أبريل/نيسان 2022، استضافت العاصمة التركية أنقرة الاجتماع الأول في إطار الآلية، في حين عقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/أيار من العام نفسه.