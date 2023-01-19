سياسة
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استشهاد فلسطينيَّين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين
استشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم شمالي الضفة الغربية. ووفق شهود عيان اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال محاولتهم التصدّي للاقتحام.
استشهاد فلسطينيَّين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين
استشهاد فلسطينيَّين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين / صورة: AA
19 يناير 2023

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر الخميس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بـ"ارتقاء الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين".

واقتحمت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي المخيم ثم وصلت إليها تعزيزات عسكرية أخرى بساعة مبكرة من فجر الخميس، حسبما نقل مراسل وكالة الأناضول عن شهود عيان.

وحسب الشهود اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال محاولتهم التصدّي للاقتحام.

وعادة يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن الضفة وبلداتها بهدف اعتقال فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين" فتندلع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وتشهد الضفة الغربية منذ مدة توتراً متصاعداً يحذر متابعون من تزايد حدّته مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم أحزاباً من أقصى اليمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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