سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد اعتقال دام 40 عاماً.. إسرائيل تفرج عن عميد الأسري الفلسطينيين ماهر يونس
بعد 40 عاماً بسجونها أفرجت إسرائيل اليوم الخميس عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس. واعتُقل يونس في 18 يناير/كانون الأول 1983 وحُكم عليه بالسّجن المؤبد.
بعد اعتقال دام 40 عاماً.. إسرائيل تفرج عن عميد الأسري الفلسطينيين ماهر يونس
ماهر يونس من بلدة عارة.. اعتُقل في 18 يناير/كانون الأول 1983م وحُكم عليه بالسّجن المؤبد / صورة: وسائل التواصل
19 يناير 2023

أفرجت السلطات الإسرائيلية الخميس عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس (64 عاماً) بعد أن أمضى 40 عاماً في سجونها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 عاماً".

وأشار البيان إلى أن يونس في طريقه إلى البيت بعد أن تنسم الحرية.

ويونس من بلدة عارة (شمالي إسرائيل)، واعتُقل في 18 يناير عام 1983، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير فإن سلطات الاحتلال حددت المؤبد للأسير يونس بـ40 عاماً.

ويونس عميد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأنه أمضى أطول مدّة في الأسر.

وفي الـ5 من يناير/كانون الثاني الجاري أفرجت السلطات الإسرائيلية عن كريم يونس (ابن عم ماهر) بعد أن أمضى 40 عاماً في سجونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us