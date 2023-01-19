أفرجت السلطات الإسرائيلية الخميس عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ماهر يونس (64 عاماً) بعد أن أمضى 40 عاماً في سجونها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 عاماً".

وأشار البيان إلى أن يونس في طريقه إلى البيت بعد أن تنسم الحرية.

ويونس من بلدة عارة (شمالي إسرائيل)، واعتُقل في 18 يناير عام 1983، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير فإن سلطات الاحتلال حددت المؤبد للأسير يونس بـ40 عاماً.

ويونس عميد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأنه أمضى أطول مدّة في الأسر.

وفي الـ5 من يناير/كانون الثاني الجاري أفرجت السلطات الإسرائيلية عن كريم يونس (ابن عم ماهر) بعد أن أمضى 40 عاماً في سجونها.