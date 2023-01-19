أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الخميس أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل.

وقالت أرديرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه: "حان الوقت بالنسبة إليّ"، مضيفة: "لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى".

وتولت أرديرن رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيتها وشعبية حزبها أيضاً.

وفي أول ظهور علني لها منذ العطلة الصيفية للبرلمان قبل شهر، كشفت أرديرن خلال مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد، مضيفة: "لكنني لم أتمكن من ذلك".

ولفتت إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها ستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين.

وقالت: "أنا لا أستقيل لأنني أعتقد أننا لن نتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، بل لأنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل".

وأشارت أرديرن إلى أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/شباط، مضيفة أن حزب العمال سينتخب زعيماً جديداً في 22 يناير/كانون الثاني.

من جانبه صرّح نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون بأنه لن يترشح لرئاسة الحزب.

ونفت أرديرن وجود أي سر وراء استقالتها، قائلة: "أنا إنسانة. نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة وبعد ذلك يحين الوقت، وبالنسبة إليَّ فقد حان الوقت".

وأكدت: "سأرحل لأنه مع وظيفة متميزة كهذه توجد مسؤولية كبيرة. مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة -وأيضاً عندما لا تكون كذلك".