قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على فعل المثل، وذلك فيما لا يزال الشركاء بحلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، بخاصة دبابات المعارك الثقيلة حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات بساحة المعركة بالنصف الثاني من 2022 في مواجهة القوات الروسية.

وتتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، التي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته إن المستشار الألماني أولاف شولتز شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة خلف الأبواب المغلقة على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن كارين جان بيير عند سؤالها عن موقف ألمانيا: "يعتقد الرئيس أن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.

وسعى أعضاء حلف شمال الأطلسي لتجنب خطر الظهور في مواجهة مباشرة مع روسيا وامتنعوا عن إرسال أقوى أسلحتهم إلى كييف.

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن توافق إدارة بايدن في الخطوة التالية على تزويد أوكرانيا بعربات سترايكر المدرعة، التي تُصنع في كندا للجيش الأمريكي، لكنها ليست مستعدة لإرسال دبابات.

وقال كولين كال كبير مستشاري السياسات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الذي عاد للتو من زيارة إلى أوكرانيا إن البنتاغون لا يزال غير مستعد لتلبية طلب كييف دبابات M1 أبرامز.

وأضاف: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحة بعد. دبابة أبرامز هي قطعة معقدة للغاية من العتاد. إنها باهظة الثمن. من الصعب التدرب على استخدامها، وبها محرك نفاث".

وجاءت تصريحات كال قبيل اجتماع يعقد غداً الجمعة بين كبار مسؤولي الدفاع من عشرات الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لكييف.

ضغوط على ألمانيا

وسينصب الاهتمام في اجتماع الجمعة على ألمانيا التي قالت إنه يجب تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية فقط إذا كان يوجد اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين.

وكثفت بريطانيا الضغط على برلين هذا الشهر عندما أصبحت أول دولة غربية ترسل دبابات إلى أوكرانيا، متعهدة بمجموعة من دباباتها (تشالنجر).

وقالت بولندا وفنلندا إنهما سترسلان دبابات ليوبارد إذا وافقت برلين.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر رابط فيديو موجهة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء، الحلفاء الغربيين على إمداد بلاده بالعتاد قبل أن تشن روسيا هجماتها الصاروخية والبرية التالية.

وتعتبر دبابات "ليوبارد 2" الألمانية من أفضل الدبابات الغربية. وتزن أكثر من 60 طناً، ولها مدفع يمكنه إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وتقول أوكرانيا التي تعتمد بشكل أساسي على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها قوة نارية متحركة تمكنها من طرد القوات الروسية في معارك حاسمة.