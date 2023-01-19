سياسة
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لأول مرة منذ 17 عاماً.. رئيس الأركان الجزائري يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري
أفاد مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة سيزور نهاية الشهر  الجاري باريس حيث يلتقي نظيره تييري بوركار في زيارة هي الأولى منذ 17 عاماً، تجهيزاً لزيارة الرئيس الجزائري المقررة في مايو/أيار المقبل
لأول مرة منذ 17 عاماً.. رئيس الأركان الجزائري يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري
سعيد شنقريحة / صورة: إعلام جزائري
19 يناير 2023

أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس بأن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة يزور "نهاية يناير/كانون الثاني الجاري باريس حيث يلتقي نظيره تييري بوركار تجهيزاً لزيارة الرئيس الجزائري المقررة في مايو/أيار المقبل.

هذه الزيارة تحمل دلالة رمزية فهي غير مسبوقة منذ نحو 17 عاماً، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو 2006.

التقى بوركار نظيره الجزائري يومَي 25 و26 أغسطس/آب 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني بمنطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.

وإضافة إلى الإعداد لزيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الجزائري من المنتظر أن يناقش رئيسا الأركان مرة أخرى الوضع بمنطقة الساحل نهاية يناير/كانون الثاني.

بالتوازي مع هذا الاجتماع تزور الأمينة العامة لوزارة الخارجية آن ماري ديسكوت الجزائر في 25 يناير "بدعوة من نظيرها الجزائري عمار بلاني"، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حددا في اتصال هاتفي الأحد موعد زيارة الدولة في مايو.

ويأمل ماكرون مواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

مصدر:AFP
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