أكدت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية ومواصلة اللقاءات في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة لتقييم التقدّم في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع في واشنطن مساء الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأجرى الوزيران حسب البيان خلال اللقاء حواراً شاملاً حول التعاون الثنائي الموسع، مؤكدين أهمية الشراكة القائمة بين البلدين العضوين بحلف الناتو.

وجدد جاوش أوغلو وبلينكن التزامهما الأجندة الإيجابية الموجهة نحو الحصول على نتائج ملموسة في مختلف القضايا.

كما ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الدفاعية بين أنقرة وواشنطن، بما فيها تحديث الأسطول التركي من مقاتلات F-16.

وفي سياق آخر شدد الوزيران على دعم البلدين وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها وسبل إيجاد حل لإنهاء الحرب المتواصلة هناك.

ونقل البيان عن الجانب الأمريكي إشادته بالدور التركي في اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، معرباً عن شكره لأنقرة على وساطتها في هذا الخصوص.

وأجمع الوزيران كذلك على تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تعزيز السلام بمنطقة جنوب القوقاز.