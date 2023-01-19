لقى مشجع مصرعه وأصيب 60 آخرون الخميس في تدافع بمحيط ملعب بمدينة البصرة جنوبي العراق، حيث يقام اليوم نهائي بطولة كأس "خليجي 25" بين العراق وسلطنة عمان.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر طبي لم تسمِّه.

وأفاد المصدر بـ"تسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة".

وأكد المصدر أن "بين المصابين حالات حرجة".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة الخميس إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس "خليجي 25" بنسختها الخامسة والعشرين.

وانطلقت البطولة في البصرة يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.

والاثنين وصل منتخب سلطنة عمان إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره البحريني بهدف، فيما تَمكَّن المنتخب العراقي صاحب الأرض من الفوز على "العنابي" القطري بهدفين لهدف.

وقبل المباراتين أعلنت السلطات العراقية الاثنين، مصرع 7 مشجعين رياضيين وإصابة 30 في حادثة مرورية فيما كانوا متوجهين لحضور مباراتَي نصف النهائي.