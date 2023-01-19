باعت شركة تويتر تمثالاً للطائر الأزرق الذي تتخذه شعاراً لها مقابل 100 ألف دولار في مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي الأربعاء.

وبدأت تويتر تنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأقيم المزاد على 631 قطعة من مقر تويتر بسان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على إناء زهور بطول مترين على شكل رمز "@".

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة هيريتيج غلوبال بارتنرز التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.

وكان ماسك سارعَ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بعد أسبوع من شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.