سياسة
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بيع تمثال لطائر "تويتر" بمزاد تنظمه الشركة.. كم بلغ سعره؟
تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه "تويتر" شعاراً لها، يُباع في مزاد نظمته الشركة ضمن إجراءات تتخذها الشركة لتوفير الأموال منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بيع تمثال لطائر "تويتر" بمزاد تنظمه الشركة.. كم بلغ سعره؟
تمثال طائر لتويتر يباع بـ100 ألف دولار في مزاد نظمته الشركة في 18 يناير/كانون الثاني - سان فرنسيسكو  / صورة: AFP
19 يناير 2023

باعت شركة تويتر تمثالاً للطائر الأزرق الذي تتخذه شعاراً لها مقابل 100 ألف دولار في مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي الأربعاء.

وبدأت تويتر تنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأقيم المزاد على 631 قطعة من مقر تويتر بسان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على إناء زهور بطول مترين على شكل رمز "@".

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة هيريتيج غلوبال بارتنرز التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.

وكان ماسك سارعَ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بعد أسبوع من شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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