طلب الشرطي المدان بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد عام 2020 من محكمة استئناف الأربعاء إلغاء إدانته بالقتل بسبب التغطية الإعلامية الواسعة التي حصل عليها الملف وخطر حصول أعمال شغب، ما حرمه محاكمة "عادلة".

وأُدين ديريك شوفين البالغ 46 عاماً بالقتل من جانب القضاء في ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، إثر محاكمة حظيت بمتابعة كثيفة عام 2021 وحُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف عام.

وطلب محاميه وليم مورمان الأربعاء أمام هيئة من القضاة إلغاء هذه المحاكمة، خصوصاً أن الجلسات لم تُنقل إلى مكان آخر رغم التهديدات بحصول أعمال عنف حول المحكمة.

وقال: "المسألة الرئيسية في هذا الاستئناف هي معرفة ما إذا كان بإمكان متّهم أن يحصل على محاكمة عادلة في محكمة محاطة بكتل خرسانية وأشرطة شائكة وآليات مصفّحة وقوات من الحرس الوطني، جميعها موجودة في حال تبرئته".

مهما كانت نتيجة هذا الاستئناف فإن شوفين سيبقى مسجوناً لأنه اعترف بـ"انتهاك الحقوق المدنية" لفلويد أمام قاضٍ فيدرالي وحُكم عليه عام 2022 بعقوبة نهائية بالسجن 21 عاماً.

وحُكم على ثلاثة شرطيين آخرين لم يحرّكوا ساكناً خلال مِحنة جورج فلويد بالسجن لفترات تراوح بين عامين ونصف عام وثلاثة أعوام ونصف عام.

وفي 25 مايو/أيار 2020 جثا الشرطي الأبيض شوفين وهو في الخدمة منذ 19 عاماً في مينيابوليس، على رقبة فلويد لمدة عشر دقائق تقريباً ولم يكترث لصرخات الرجل ولا لتدخل مارة مذعورين.

وأثار المشهد الذي صُوّر ونُشر على الإنترنت تظاهرات احتجاجية ضخمة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

وخلال محاكمة حضرها عدد كبير من القضاة بولاية مينيسوتا في ربيع 2021 قال محامي شوفين إن جورج فلويد توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة ومشكلات صحية، وأكد أن موكله استخدم القوة بشكل مبرر.