سياسة
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طالبت بها كييف منذ أشهر.. السويد تعلن تزويد أوكرانيا بمدافع "آرتشر"
قررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء أولف كريسترسون. وأتى هذا الاعلان فيما تكثف الدول الغربية إعلاناتها حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى اوكرانيا.
طالبت بها كييف منذ أشهر.. السويد تعلن تزويد أوكرانيا بمدافع "آرتشر"
تكثف الدول الغربية إعلاناتها حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى اوكرانيا. / صورة: AFP
19 يناير 2023

قررت السويد تزويد أوكرانيا مدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

بعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي عن "أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا" لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وسترسل السويد، التي تخلت منذ بدء الحرب على أوكرانيا عن عقيدتها عدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حرباً، أيضاً خمسين دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز سي في-90، فضلاً عن صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز "إن لو" على ما أكدت الحكومة.

وأتى هذا الاعلان فيما تكثف الدول الغربية إعلاناتها حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى اوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء السويدي أن "الدعم العسكري حاسم لأنه يغير هوية من تكون له المبادرة في الشتاء" على جبهة أوكرانيا.

ويزيد مدى نظام آرتشر المدفعي عن 30 كيلومتراً وقد يتجاوز الخمسين كيلومتراً مع قذائف متطورة وينتجه فرع سويدي لشركة "بي إيه إي سيستيمز". وهو قادر، عند تثبيته على شاحنة، على إطلاق صواريخ عدة في غضون عشرات الثواني، ومن ثم تغيير موقعه فوراً، مما يصعّب تدميره من جانب الطرف الآخر.

وكانت السويد تدرس إمكانية إرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا منذ أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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