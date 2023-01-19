سياسة
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"أنتظرها بفارغ الصبر".. وزير الدفاع السويدي يعلن زيارة مرتقبة إلى تركيا
قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إنه ينوي زيارة تركيا نهاية الأسبوع القادم تلبية لدعوة نظيره التركي خلوصي أقار.
"أنتظرها بفارغ الصبر".. وزير الدفاع السويدي يعلن زيارة مرتقبة إلى تركيا
بال جونسون:  أتمنى إجراء زيارة إلى تركيا نهاية الأسبوع المقبل، وأنتظر ذلك بفارغ الصبر / صورة: AP
19 يناير 2023

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون، الخميس، عزمه زيارة تركيا نهاية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون في العاصمة ستوكهولم، أوضح فيه أنه تلقى دعوة من نظيره التركي خلوصي أقار لزيارة أنقرة.

وقال الوزير: "أتمنى إجراء هذه الجولة نهاية الأسبوع المقبل، فأنا أنتظر ذلك بفارغ الصبر".

والأربعاء، قال أقار في تصريحات صحفية عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن هناك خطة لزيارة جونسون إلى تركيا.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سويدي عقب الاستفزازات التي ارتكبها مناصرو تنظيم PKK الإرهابي في ستوكهولم الأسبوع الماضي.

والخميس، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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