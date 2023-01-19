سياسة
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واشنطن تؤكد عدم ارتباط بيع تركيا طائرات F-16 بعضوية السويد وفنلندا بالناتو
قال السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليك، إن بيع واشنطن طائرات "إف 16" لتركيا، غير مرتبط بمسيرة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. وأردف "الكونغرس مؤسسة مستقلة ويجب أن يصدّق على عملية البيع، ولا يمكن لإدارة الرئيس أن تتخذ مثل هذا القرار بمفردها".
واشنطن تؤكد عدم ارتباط بيع تركيا طائرات F-16 بعضوية السويد وفنلندا بالناتو
واشنطن تؤكد عدم ارتباط بيع تركيا طائرات F-16 بعضوية السويد وفنلندا بالناتو. / صورة: Reuters
19 يناير 2023

قال السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليك، إن بيع الولايات المتحدة طائرات "إف 16" لتركيا، غير مرتبط بمسيرة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فليك خلال لقائه عدداً من الصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، معرباً عن سعادته إزاء الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وأوضح أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء ملف بيع تركيا مقاتلات "إف 16"، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ومسائل تخص الناتو.

وأكد فليك أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعم بيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وتابع: "الكونغرس مؤسسة مستقلة ويجب أن يصدّق على عملية البيع، ولا يمكن لإدارة الرئيس أن تتخذ مثل هذا القرار (البيع) بمفردها".

وأوضح أن الوزير بلينكن شكر تركيا على دورها الفعال في اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وردّاً على سؤال عن بدء التواصل بين تركيا والنظام السوري، قال فليك إن واشنطن تعارض التطبيع وبناء العلاقات مع النظام السوري.

وأردف: "نتواصل مع نظرائنا الأتراك بخصوص الأوضاع الأمنية في شمال شرق سوريا، ونبحث دائماً عن سبل العمل مع حلفائنا الأتراك، وتركيا حليف مهم في مكافحة داعش ولدينا حوار جيد مع أنقرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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