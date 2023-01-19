سياسة
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على رأسها أمريكا وفرنسا.. "تيساش" التركية تُصدّر أسلحتها لـ60 دولة
تصدر شركة طرابزون لصناعة الأسلحة "تيساش" التركية، مسدسها من طراز "زيغ"، نسبة لجبال زيغانة في الولاية، إلى 60 بلداً حول العالم. وتنتج الشركة 25 ألف قطعة مسدس شهرياً، وتصدرها إلى العديد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا.
على رأسها أمريكا وفرنسا.. "تيساش" التركية تُصدّر أسلحتها لـ60 دولة
على رأسها أمريكا وفرنسا.. "تيساش" التركية تصدر أسلحتها لـ60 دولة حول العالم. / صورة: AA
19 يناير 2023

تصدر شركة طرابزون لصناعة الأسلحة "تيساش" التركية، مسدسها من طراز "زيغ"، نسبة إلى جبال "زيغانة" في الولاية، إلى 60 بلداً حول العالم.

وتنتج الشركة 25 ألف قطعة مسدس شهرياً، وتصدرها إلى العديد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأذربيجان وكندا.

وتهدف "تيساش" إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 ألف قطعة سلاح خلال الفترة ما بين 2023 و2025.

وفي تصريح للأناضول، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد علمدار أوغلو، أن الشركة أنتجت في البداية الأسلحة للجيش التركي والسوق المحلية.

وأوضح علمدار أوغلو أن الشركة انفتحت لاحقاً على السوق الخارجية وبدأت بتصدير قسم كبير من منتجاتها للخارج.

وأفاد أن أكبر سوق لهم هي الولايات المتحدة، واستدرك قائلاً: "نصدّر ولو على نطاق ضيق إلى دول مثل غواتيمالا وبيرو وبوركينا فاسو".

وذكر أن الشركة باعت نحو 10 آلاف قطعة سلاح لقوات الأمن الفلبينية في السنوات الماضية، وفازت العام الحالي بمناقصة لبيع أسلحة للجيش الفلبيني.

جدير بالذكر أن الشركة التركية تأسست قبل 30 عاماً بدعم من الدولة، ويعمل فيها حالياً 366 موظفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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