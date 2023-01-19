ندد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بالدعاية التضليلية التي تصر مجلة "الإيكونوميست" البريطانية على استخدامها في كل فرصة لضرب الديمقراطية في تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال ألطون:"نحن نعيد الكَرَّة مرة أخرى! تعيد الإيكونوميست تدوير تصورها الكسول فكرياً والممل والجاهل عن قصد لتركيا".

وأضاف: "يبدو أنهم يشعرون بأنهم ملزمون بإعلان نهاية الديمقراطية في تركيا من خلال استخدام الكليشيهات والمعلومات المضللة والدعاية الفاضحة".

وتابع: "يتجه بلدنا إلى موسم انتخابي آخر حيث يدور نقاش حيوي حول كيفية حل تحدياتنا".

وشدد ألطون على أن: "هناك سياسات ديمقراطية حقيقية تجري والمعارضة تحاول تحديد استراتيجيتها منذ شهور".

وأكد أن: "حيوية الديمقراطية التركية وملكية الشعب لنظامه السياسي قوية للغاية".

وتابع: "أنا مقتنع بأن الإيكونوميست لن تكلف نفسها عناء الإبلاغ عن ما يحدث بالفعل في تركيا. أريد فقط أن أحذر القراء المطمئنين من حالتهم الحزينة".

وتواصل مجلة "الإيكونوميست" نشر الأخبار المضللة عن الأوضاع في تركيا التي تقترب من مئويتها الأولى ومن إجراء انتخاباتها الرئاسية.