سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون يرد على مجلة الإيكونوميست: هدفهم ضرب الديمقراطية في تركيا عبر التضليل
اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن ما ورد في تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية محاولة لضرب الديمقراطية في تركيا، باستخدام الدعاية التضليلية. وأكد ألطون أن حيوية الديمقراطية في بلاده قوية.
ألطون يرد على مجلة الإيكونوميست: هدفهم ضرب الديمقراطية في تركيا عبر التضليل
فخر الدين ألطون ينتقد تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية / Others
19 يناير 2023

ندد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بالدعاية التضليلية التي تصر مجلة "الإيكونوميست" البريطانية على استخدامها في كل فرصة لضرب الديمقراطية في تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال ألطون:"نحن نعيد الكَرَّة مرة أخرى! تعيد الإيكونوميست تدوير تصورها الكسول فكرياً والممل والجاهل عن قصد لتركيا".

وأضاف: "يبدو أنهم يشعرون بأنهم ملزمون بإعلان نهاية الديمقراطية في تركيا من خلال استخدام الكليشيهات والمعلومات المضللة والدعاية الفاضحة".

وتابع: "يتجه بلدنا إلى موسم انتخابي آخر حيث يدور نقاش حيوي حول كيفية حل تحدياتنا".

وشدد ألطون على أن: "هناك سياسات ديمقراطية حقيقية تجري والمعارضة تحاول تحديد استراتيجيتها منذ شهور".

وأكد أن: "حيوية الديمقراطية التركية وملكية الشعب لنظامه السياسي قوية للغاية".

وتابع: "أنا مقتنع بأن الإيكونوميست لن تكلف نفسها عناء الإبلاغ عن ما يحدث بالفعل في تركيا. أريد فقط أن أحذر القراء المطمئنين من حالتهم الحزينة".

وتواصل مجلة "الإيكونوميست" نشر الأخبار المضللة عن الأوضاع في تركيا التي تقترب من مئويتها الأولى ومن إجراء انتخاباتها الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us