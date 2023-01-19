سياسة
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رونالدو وميسي في مباراة تاريخية تنتهي بفوز سان جرمان بكأس موسم الرياض
فاز فريق باريس سان جرمان ببطولة موسم الرياض، بعد تجاوز نجوم الهلال والنصر، بخماسية مقابل أربعة أهداف، في مباراة تاريخية ومثيرة، التقى فيها نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونال ميسي.
رونالدو وميسي في مباراة تاريخية تنتهي بفوز سان جرمان بكأس موسم الرياض
باريس سان جرمان يتوج بطلاً لكأس موسم الرياض / صورة: AFP
19 يناير 2023

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداية مثالية لمغامرته السعودية، وذلك بتسجيله ثنائية ضمن خسارة نجوم موسم الرياض المكون من لاعبي فريقه الجديد النصر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في باريس سان جرمان الفرنسي 4-5 الخميس على ملعب الملك فهد.

وبعد أكثر من 15 عاماً من التنافس الاستثنائي، تواجه رونالدو وميسي مرة أخيرة ربما، وكانا على الموعد، إذ وجد الأخير أيضاً طريقه إلى الشباك بتسجيله هدف الافتتاح لفريقه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39.

وحظيت المباراة باهتمام عالمي لا سيما أنها قد تكون الأخيرة بين أسطورتين في نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عاماً والذي من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو 37 عاماً الذي انضم الشهر الماضي إلى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

وكان رونالدو موفقاً في أول مباراة له منذ انضمامه إلى النصر بتسجيله الهدفين الأولين في لقاء هجومي مثير، بانتظار أن يلعب مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق الأحد في الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه.

وتولى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الإشراف على فريق نجوم العاصمة السعودية التي استضافت الأحد كأس السوبر الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، والأربعاء كأس السوبر الإيطالية بين ميلان وإنتر.

وترغب السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضاف الشرق الأوسط كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قطر أواخر العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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