سياسة
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رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن عدم وضع حزام الأمان أثناء تصوير مقطع
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء استقلاله سيارة. وردّاً على سؤال عما إذا كان سوناك يتمتع بأي استثناءات أثناء ركوبه سيارة حكومية، قال المتحدث للصحفيين "لقد كان خطأ وقد اعتذر".
رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن عدم وضع حزام الأمان أثناء تصوير مقطع
بريطانيا.. ريشي سوناك يعتذر عن عدم وضع حزام الأمان أثناء تصوير مقطع. / صورة: AFP
19 يناير 2023

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء استقلاله سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المقطع المصور الذي يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية "لرفع مستوى" التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد, وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحفيين "كان ذلك خطأ بسيطاً في تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير (…) وهو يعترف تماماً بأن هذا كان خطأ ويعتذر".

ويمكن أن يدفع أي شخص في بريطانيا غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا لم يضع حزام الأمان ما لم يكن هناك إعفاء من ذلك، مثل المتاح لخدمات الطوارئ أو في حالة استقلال سيارة أجرة أو عندما يعود السائق إلى الخلف.

وردّاً على سؤال عما إذا كان سوناك يتمتع بأي استثناءات أثناء ركوبه سيارة حكومية، قال المتحدث للصحفيين "لقد كان خطأ وقد اعتذر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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