سياسة
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أيرلندا تغرِّم "واتساب" 5.5 مليون يورو لانتهاكه قوانين الخصوصية
غرمت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات تطبيق واتساب 5.5 مليون يورو لانتهاكه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي. ودعت المفوضية واتساب إلى إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية.
أيرلندا تغرِّم "واتساب" 5.5 مليون يورو لانتهاكه قوانين الخصوصية
المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات: على واتساب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية / صورة: AA
19 يناير 2023

فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات الخميس غرامة 5.5 مليون يورو (5.95 مليون دولار) على تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، بسبب انتهاك آخر لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وهي هيئة رائدة معنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على واتساب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية لتحسين الخدمة.

ويأتي القرار في أعقاب أمر مماثل أصدرته المفوضية هذا الشهر لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا أيضاً، نص على أن الشركة الأم يجب أن تعيد تقييم الأساس القانوني الذي تستند إليه في استهداف الإعلانات من خلال استخدام البيانات الشخصية.

وغرمت المفوضية أيضاً واتساب 225 مليون يورو في سبتمبر/أيلول 2021 بسبب انتهاكات خلال الفترة نفسها التي وقعت فيها الانتهاكات المرتبطة بقرار الخميس.

وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المفوضية على ميتا حتى الآن 1.3 مليار يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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