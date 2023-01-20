شددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على عزمها مواصلة دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة إذا شن عملية عسكرية في شبه جزيرة القرم.

جاء ذلك على لسان مساعدة الناطق باسم الوزارة سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي الخميس.

وأوضحت سينغ أن شبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الأوكرانية، وأن موقف الولايات المتحدة حيال هذا الأمر واضح منذ سنوات.

وتابعت: "سندعم الأوكرانيين في استعادة أراضيهم بغض النظر عن الأدوات أو الأسلحة التي يستخدمونها. وقد صرحنا بذلك منذ بداية الحرب".

ورداً على سؤال مراسل الأناضول عمّا إذا قدّمت واشنطن تكتيكات ونصائح للجيش الأوكراني بشأن استعادة شبه جزيرة القرم قالت سينغ: "لم نمارس أي ضغط على الجيش الأوكراني بشأن كيفية تنفيذ عملياته، هذا سيكون قراراً أوكرانياً".

وأردفت: "القرم جزء من أوكرانيا وإذا قررت كييف شن عملية على شبه الجزيرة فسيتوصلون إلى هذا القرار فيما بينهم. إنها جزء من بلدهم احتلته روسيا بشكل غير قانوني عام 2014. ولأوكرانيا الحق باستعادتها".

وكان القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال بن هودجز صرح بأن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم من روسيا خلال العام المقبل. وقال إن القرم يمكن أن تصبح الجزء "الحاسم" في اللغز لمساعدة أوكرانيا على الانتصار، وفقاً لما نقلته هافينتون بوست.

وشبه جزيرة القرم هي المنطقة الكبيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا التي استولت عليها موسكو عام 2014، لتتحول إلى موطن لعشرات آلاف القوات الروسية وعدد من القواعد العسكرية الروسية، مما أتاح لروسيا الوصول إلى الأراضي الأوكرانية عبر الجنوب والشرق عندما بدأت الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي طالب حلفاء بلاده بتزويدها بالسلاح لاستعادة شبه جزيرة القرم قائلاً: "القرم أرضنا.. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".

مساعدات أمريكية جديدة

في السياق أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها سترسل مئات المركبات المدرعة بالإضافة إلى صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الحزمة تشمل 59 من مركبات برادلي القتالية و90 ناقلة جنود مدرعة من طراز سترايكر و53 عربة مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن و350 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية.

وتأتي مركبات برادلي المُدرجة في أحدث حزمة أمريكية بعد 50 أخرى أعلنتها واشنطن في وقت سابق من الشهر. وتلك المدرعة مزودة بمدفع قوي ويستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.

غير أن هذه الشريحة الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة مثل دبابة أبرامز التي لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبررة هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب.

وستسلم واشنطن أيضاً القوات الأوكرانية صواريخ احتياطية لأنظمة NASAMS وHIMARS المضادة للطائرات التي كانت أُرسِلَت إليها سابقاً، و8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز Avenger بالإضافة إلى آلاف الذخائر.

وفي المجمل خصصت الولايات المتحدة أكثر من 27.4 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط من العام الماضي.