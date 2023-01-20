اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء الخميس منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة وأدوا رقصات "استفزازية".

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأنّ عدداً من المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وأدوا رقصات "استفزازية". وأشار الشهود إلى أن "الشرطة الإسرائيلية كانت بالمكان لحماية المستوطنين".

بدورها اعتبرت حركة حماس الفلسطينية اقتحام المستوطنين ساحة باب العامود في مدينة القدس "خطوة خطيرة، ولعب بالنار".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح لوسائل الإعلام: "الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، ونحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى".

ودعا قاسم الفلسطينيين للرباط بالمسجد الأقصى للتصدي لمخططات إسرائيل.

وتكثف إسرائيل جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها عام 1981.