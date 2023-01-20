سياسة
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة باب العامود وسط القدس
قال شهود عيان إن عدداً من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، ورفعوا العلم الإسرائيلي وأدوا رقصات "استفزازية". من جانبها اعتبرت حركة حماس أن اقتحام المستوطنين الساحة "خطوة خطيرة ولعب بالنار".
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة باب العامود وسط القدس
إسرائيليون يرقصون ويغنون وهم يرفعون العلم الإسرائيلي عند باب العامود بالبلدة القديمة في القدس - أرشيفية / صورة: Reuters
20 يناير 2023

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء الخميس منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة وأدوا رقصات "استفزازية".

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأنّ عدداً من المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وأدوا رقصات "استفزازية". وأشار الشهود إلى أن "الشرطة الإسرائيلية كانت بالمكان لحماية المستوطنين".

بدورها اعتبرت حركة حماس الفلسطينية اقتحام المستوطنين ساحة باب العامود في مدينة القدس "خطوة خطيرة، ولعب بالنار".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح لوسائل الإعلام: "الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، ونحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى".

ودعا قاسم الفلسطينيين للرباط بالمسجد الأقصى للتصدي لمخططات إسرائيل.

وتكثف إسرائيل جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها عام 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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