تعقد الدول الداعمة لكييف عسكرياً اجتماعاً في ألمانيا الجمعة لمناقشة إمدادات الأسلحة مستقبلاً، بخاصة دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي تستخدمها جيوش في أنحاء أوروبا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع أن تصدر عنه "قرارات قوية" كإرسال مركبات مدرعة ثقيلة لمساعدة بلاده في المعارك الحاسمة المقبلة مع روسيا.

وقبل ساعات قليلة من هذا الاجتماع الذي يُعقد في قاعدة رامشتاين الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيابقيمة 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرّعة من أنواع مختلفة لكنّها لا تضمّ دبّابات ثقيلة من طراز أبرامز.

من جهتها تعهّدت بريطانيا الخميس بتزويد أوكرانيا بـ600 صاروخ إضافي من طراز برايمستون، فيما وعدت الدنمارك بتزويدها بـ19 مدفع قيصر فرنسي الصنع والسويد بمدافع آرتشر.

ويبلغ مدى كلّ هذه المنظومات عشرات الكيلومترات، لكن أوكرانيا تطالب بالمزيد.

وكانت لندن تعهدت بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر 2 إلى كييف، وأبدت بولندا استعدادها لإرسال 14 دبابة ليوبارد 2 ألمانية الصنع، وهو ما يقلّ كثيراً عن مئات الدبابات التي تقول أوكرانيا إنها تحتاج إليها لشنّ هجمات مستقبلية.

"قرارات قوية"

واجتماع الجمعة هو الثالث في الصيغة التي تُعرف باسم رامشتاين منذ بداية الصراع. وسيجتمع خلاله وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من نحو خمسين دولة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع الحلفاء الجمعة.

وقال: "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غداً، نتوقّع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".

بدوره قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "توجد حاجة إلى دبابات ألمانية ودبابات فنلندية، ودبابات دنماركية، ودبابات فرنسية. هذا يعني أن أوروبا الغربية نفسها يجب أن تُخصّص الآن دبابات أكثر حداثة لأوكرانيا، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ببساطة".

وتتعرّض ألمانيا لضغوط متزايدة من جانب عدد كبير من جيرانها الأوروبيين بهدف دفعها إلى الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد. وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الخميس إن الإجابة ستكون "واضحة خلال الساعات القليلة المقبلة أو صباح (الجمعة)".

زيارة سرية لكييف

في سياق متصل قال مسؤول أمريكي لرويترز الخميس إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA سافر سراً إلى كييف في الآونة الأخيرة للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى نظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا ودفاعها في مواجهة العدوان الروسي".

وأحجم المسؤول عن الكشف عن موعد الزيارة. وقالت صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من أورد النبأ إن الزيارة حدثت مطلع الأسبوع.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة، وذكرت أنه أقر أيضاً بأنه في مرحلة ما سيصبح الحصول على المساعدة الأمريكية أصعب.

كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية بحثوا خلال اللقاء إلى أي مدى يمكن أن تتوقع كييف استمرار المساعدات الغربية والأمريكية بعد فوز الجمهوريين بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي.

وقالت الصحيفة إن زيلينسكي ومساعديه خرجوا من الاجتماع بانطباع أن دعم واشنطن لكييف لا يزال قوياً.