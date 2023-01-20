افتتح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس بالتوقيت الأمريكي المبنى الجديد لقنصلية بلاده في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وفي كلمة خلال الافتتاح أكد جاوش أوغلو أن تركيا تزيد اتصالاتها مع الولايات المتحدة بفترة يمر فيها النظام العالمي بأزمات متعددة.

وتطرق الوزير إلى لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً للغاية ومفيداً من ناحية تطوير العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة تجاوز 32 مليار دولار، وأن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار دولار.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن عدد الممثليات التركية في العالم سيصل إلى 260 مع افتتاح قنصليتين العام الحالي.

وقال: "اليوم نفتتح المبنى الجديد"، واستدرك موضحاً: "ولكن قنصليتنا موجودة في هيوستن منذ 1985".

وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية الأمريكية والسلطات المحلية في هيوستن حيال دعمها لافتتاح المبنى الجديد للقنصلية.

وقبل الافتتاح التقى جاوش أوغلو مع مواطنين أتراك وآخرين من أتراك الأهيسكا في هيوستن، وأكد أن تقديم خدمات لهم هو أحد أولويات السياسة الخارجية لأنقرة.

وأضاف: "تركيا لديها خامس أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، كما بدأنا الاستفادة من الذكاء الصناعي من أجل خدمة مواطنينا".

وأشاد بتمكن أكثر من 10 آلاف من أتراك الأهيسكا الذين أتوا إلى الولايات المتحدة أن يصبحوا أقوى وأن يقفوا في وقت قصير على أقدامهم، وأن يحافظوا على دينهم وعاداتهم وتقاليدهم أينما ذهبوا.