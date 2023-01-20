سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو يفتتح مبنى جديداً للقنصلية التركية في هيوستن الأمريكية
افتتح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو المبنى الجديد لقنصلية بلاده بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة. وقال جاوش أوغلو إن عدد الممثليات التركية في العالم سيصل إلى 260 مع افتتاح قنصليتين العام الحالي.
جاوش أوغلو يفتتح مبنى جديداً للقنصلية التركية في هيوستن الأمريكية
جاوش أوغلو: اليوم نفتتح المبنى الجديد لكن قنصليتنا موجودة في هيوستن منذ 1985 / صورة: AA
20 يناير 2023

افتتح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس بالتوقيت الأمريكي المبنى الجديد لقنصلية بلاده في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وفي كلمة خلال الافتتاح أكد جاوش أوغلو أن تركيا تزيد اتصالاتها مع الولايات المتحدة بفترة يمر فيها النظام العالمي بأزمات متعددة.

وتطرق الوزير إلى لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً للغاية ومفيداً من ناحية تطوير العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة تجاوز 32 مليار دولار، وأن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار دولار.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن عدد الممثليات التركية في العالم سيصل إلى 260 مع افتتاح قنصليتين العام الحالي.

وقال: "اليوم نفتتح المبنى الجديد"، واستدرك موضحاً: "ولكن قنصليتنا موجودة في هيوستن منذ 1985".

وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية الأمريكية والسلطات المحلية في هيوستن حيال دعمها لافتتاح المبنى الجديد للقنصلية.

وقبل الافتتاح التقى جاوش أوغلو مع مواطنين أتراك وآخرين من أتراك الأهيسكا في هيوستن، وأكد أن تقديم خدمات لهم هو أحد أولويات السياسة الخارجية لأنقرة.

وأضاف: "تركيا لديها خامس أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، كما بدأنا الاستفادة من الذكاء الصناعي من أجل خدمة مواطنينا".

وأشاد بتمكن أكثر من 10 آلاف من أتراك الأهيسكا الذين أتوا إلى الولايات المتحدة أن يصبحوا أقوى وأن يقفوا في وقت قصير على أقدامهم، وأن يحافظوا على دينهم وعاداتهم وتقاليدهم أينما ذهبوا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us