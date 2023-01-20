سياسة
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مع استمرار الاحتجاجات ضد رئيسة بيرو.. آلاف المتظاهرين يتجهون إلى العاصمة
توجه آلاف المتظاهرين في بيرو، وكثير منهم من السكان الأصليين جنوبي البلاد، إلى العاصمة ليما الخميس، مدفوعين بالغضب من ارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضي، ودعوا لتغيير شامل.
مع استمرار الاحتجاجات ضد رئيسة بيرو.. آلاف المتظاهرين يتجهون إلى العاصمة
 رجال الشرطة يرتدون دروعاً واقية في مواجهة محتجين رشقوهم بالحجارة - ليما / صورة: Reuters
20 يناير 2023

توجه آلاف المتظاهرين في بيرو، وكثير منهم من السكان الأصليين جنوب البلاد، إلى العاصمة ليما الخميس، مدفوعين بالغضب من ارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضي ودعوا لتغيير شامل.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 3500 شخص، لكن آخرين قالوا إن المسيرة اجتذبت عدداً يصل إلى أكثر من ضعف ذلك الرقم.

وواجهت صفوف من رجال الشرطة يرتدون دروعاً واقية محتجين رشقوا القوات بالحجارة في بعض الشوارع، واندلعت النيران في مبنى تاريخي في وسط المدينة في وقت متأخر من الخميس.

وصرح قائد في إدارة الإطفاء لإذاعة محلية بأن المبنى الواقع في ساحة سان مارتن، كان خالياً عندما اندلع حريق هائل لأسباب غير معروفة.

وقالت شركة هودباي للتعدين، ومقرها كندا، في بيان إن محتجين دخلوا موقع وحدتها في بيرو وألحقوا أضراراً بالآلات والمركبات الرئيسية وأضرموا النار فيها.

ونفى وزير الداخلية فيسنتي روميرو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بأن حريق ليما نتج عن قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها ضابط شرطة.

وعلى مدار الشهر الماضي أدت الاحتجاجات التي شهدت سقوط قتلى ببعض الأحيان إلى أسوأ أعمال عنف في بيرو منذ أكثر من عقدين، مع شعور العديد من المناطق الريفية الفقيرة بغضب من حكومة ليما لعدم المساواة وارتفاع الأسعار، ما يعد اختباراً للمؤسسات الديمقراطية في البلاد الواقعة بمنطقة الأنديز الغنية بالنحاس.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارت وإجراء انتخابات مبكرة ووضع دستور جديد بدلاً من الدستور الحالي الذي يعود إلى عهد الرئيس اليميني القوي ألبرتو فوجيموري في التسعينيات.

وبلغ عدد القتلى 45 شخصاً، وفقاً لمسؤول حكومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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