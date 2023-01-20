رصدت عدسات الكاميرا خلال مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق "موسم الرياض" الخميس على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، لحظة ينظر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشعلت النظرة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مغردون على تويتر نظرة شماتة فيما رآها آخرون نظرة إعجاب واشتياق إلى منافسه.

وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل 4.

وتقدم الفريق الباريسي عبر ميسي عند الدقيقة 3 قبل أن يعادل النجم البرتغالي رونالدو لفريق نجوم الهلال والنصر النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة 34.

ورغم طرد المدافع الإسباني خوان بيرنات في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول نجح الفريق الباريسي بتسجيل الهدف الثاني عبر المدافع البرازيلي ماركينيوس، لكن فريق موسم الرياض سجل التعادل بقيادة رونالدو قبل نهاية الشوط بثوانٍ.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث عند الدقيقة 54 قبل أن يتعادل فريق نجوم الهلال والنصر عبر الكوري جانغ هيون سو عند الدقيقة 56.

وعند الدقيقة 60 تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل الهدف الرابع للفريق الباريسي قبل أن يضيف زميله هوجو إيكتيكي الهدف الخامس عند الدقيقة 78.

واختتم فريق نجوم الهلال والنصر المباراة بهدف رابع سجله أندرسون تاليسكا في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن رونالدو وميسي قدّما مستويات مميزة خلال هذه المباراة الاستعراضية.