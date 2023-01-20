التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة عدداً من نظرائه على هامش اجتماع وزراء الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء حلف الناتو في قاعدة رامشتاين الأمريكية غربي ألمانيا.

وكان في استقبال أقار لدى وصوله إلى القاعدة سفير أنقرة في برلين أحمد باشارشن والعميد التركي بالقاعدة عمر نافز غولمز أوغلو ومسؤولون آخرون.

وزار أقار وحدة الدعم التركية للضباط الموجودة في القاعدة وتلقّى موجزاً حول الأنشطة فيها قبل الانتقال إلى القاعة التي عقد فيها الاجتماع.

وقُبيل الاجتماع التقى أقار كلاً من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ وعدد من نظرائه أبرزهم البريطاني بن والاس والإيطالي غويدو كروسيتو والبولندي ماريوس بلاسزاك.

وفي وقت سابق اليوم انطلق الاجتماع لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف، إذ يُعدّ الاجتماع الثامن لمجموعة الاتصال الخاصة بدعم كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتُعقد سلسلة الاجتماعات منذ أبريل/نيسان الماضي لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتقديم الدعم لأوكرانيا بغية الحفاظ على سيادتها.

ويتّسم الاجتماع الحالي في ألمانيا بأنه "مهم" لأنه يأتي في ظل مناشدة من كييف للحصول على دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.