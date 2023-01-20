سياسة
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أمريكا.. اكتشاف جمجمة عمرها 12 مليون عام يفجر مفاجأة في علم الإحاثة
عثرت عائلة أمريكية على جمجمة حوت عملاقة عمرها ملايين السنين، في أثناء استكشاف خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية، فيما شبهت أوساط علمية الاكتشاف بكأس العالم في علم الإحاثة.
أمريكا.. اكتشاف جمجمة عمرها 12 مليون عام يفجر مفاجأة في علم الإحاثة
نشوة علمية.. اكتشاف مثير عمره 12 مليون عام يفجر مفاجأة في علم الإحاثة / صورة: AFP
20 يناير 2023

عُثِر عند شاطئ في خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية على متحجرة جمجمة حوت تعود إلى نحو 12 مليون عام، وفقاً لما أفاد به متحف محلي.

وأوضح متحف "كالفرت مارين ميوزيوم" في بيان أن رجلاً من ولاية بنسلفانيا يدعى كودي غودارد هو الذي اكتشف الجمجمة في أكتوبر/تشرين الأول فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان سمك القرش، وهو نشاط شائع في المنطقة.

وقال رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف ستيفن غودفري: "شعرنا بأننا فزنا بكأس العالم لعلم الإحاثة!".

وأضاف أن من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة، مشيراً إلى أن معرفة ذلك لن تكون ممكنة "إلا عندما يصبح متاحاً درس الجمجمة".

وشرح المتحف أن استخراج وتحريك الجمجمة التي كانت مغروسة في كتلة من الرواسب استغرق شهرين. ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الكتلة نحو 295 كيلوجراماً.

وأشار المتحف إلى أنها المتحجرة الأكثر اكتمالاً لجمجمة حوت عُثر عليها في منطقة كالفرت كليفس، مشيراً إلى أن اسم "كودي" الذي أُطلق عليها هو اسم مكتشفها.

وأفاد غودفري بأن الجمجمة نُقلت إلى مختبر المتحجرات بالمتحف وسيُستعان بأدوات خاصة لاستخراجها من الرواسب، وهي عملية تستغرق بضعة أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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