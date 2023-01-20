توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو الجمعة بعد إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه إلى اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

وأصيب موسى أدامو (62 عاماً) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه جلس في قاعة انتظار قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء في حضور بعض زملائه في الحكومة وبدأ يشعر بتوعك.

وبعد ذلك نُقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالباً عدم كشف هويته.

وعقب وفاته، وصف بونغو موسى أدامو على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي".

وأضاف: "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقاً مخلصاً وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

وعزى عديد من الدبلوماسيين حول العالم بوفاة أدامو، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في تغريدة على تويتر: "علمت ببالغ الحزن بوفاة صديقي العزيز وزير خارجية الغابون، مايكل موسى أدامو، أتقدم بالتعازي لعائلته والشعب الغابوني".

ووُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله مقدم برامج في التلفزيون الوطني.

وعُيّن في العام 2000 رئيس مكتب بونغو، أدامو وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.

وعندما انتخب بونغو رئيساً بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في العام 2009، عمل موسى أدامو مستشاراً خاصاً له.

وبعد عقد من تولّيه منصب سفير الغابون في واشنطن حتى العام 2020، أصبح أولاً وزيراً للدفاع ثم وزيراً للخارجية في مارس/آذار الماضي.