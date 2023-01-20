استدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة وأبلغته إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم الجمعة على خلفية معلومات تفيد بأن سلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم غداً السبت قرب سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وحسب المصادر، أكدت الوزارة للسفير هيرستروم إدانتها بأشد العبارات لهذا العمل الاستفزازي الذي يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية بكل وضوح.

وشددت الوزارة على رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن تركيا تنتظر من السلطات المعنية عدم السماح بممارسته.

كما أبلغت هيرستروم بأن إهانة القيم المقدسة لا يمكن الدفاع عنها تحت ستار "الحقوق الديمقراطية".

وكانت السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم غداً السبت.

كما ذكر التلفزيون السويدي الحكومي "SVT"، أن الصحفي السويدي تشانغ فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت، وضمن له تغطية جميع النفقات.

في تصريح للتلفزيون الحكومي، ادعى فريك أنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي حصل عليه من الشرطة وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفياً.

وينفذ السياسي اليميني المتطرف بالودان أعمالاً استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدنمارك منذ عام 2017.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية التركية الجانب السويدي من أن أنشطة الدعاية التي تستعد أوساط مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي لتنفيذها في ستوكهولم السبت، "تشكل انتهاكاً صارخاً" للمذكرة الثلاثية.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.