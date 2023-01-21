تعهد حلفاء أوكرانيا الجمعة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لها، إلا أنهم فشلوا بتسوية الانقسامات بشأن إرسال دبابات قتالية للدولة المحاصرة خلال اجتماع رفيع المستوى بقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

وفي حديثه للصحفيين بعد ترؤسه الاجتماع قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه جرى التركيز على احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي والعربات المدرعة، وقدم الحلفاء تعهدات كبيرة لتعزيز قواتها المسلحة.

وأضاف أن "الالتزامات الجديدة المهمة تظهر التصميم المستمر لحلفائنا وشركائنا على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، لأن هذا لا يتعلق بأمن أوكرانيا فحسب، بل بالأمن الأوروبي والعالمي".

وأشار أوستن إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أعلنت عزمها إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت.

وبشأن تطورات الحرب في أوكرانيا صرح الوزير الأمريكي: "رأينا مؤخراً في مدينة دنيبرو الأوكرانية، تواصل الهجوم الروسي على البنية التحتية المدنية في البلاد".

وخلال الاجتماع لم تتعهد الولايات المتحدة بإرسال دبابات إم 1 أبرامز إلى كييف، فيما تقول ألمانيا إنها لم تقرر بعد بشأن تسليم دبابات ليوبارد 2 لها.

وكانت كييف طلبت تسليمها دبابات ليوبارد 2 الألمانية، إلا أن الحصول عليها حتى من الدول التي تمتلكها مثل بولندا وفنلندا يتطلب موافقة برلين.

وتخشى دول حلف الناتو أن تتسبب بعض الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بتصعيد وتيرة الصراع وتحوله إلى حرب مع روسيا.

ويعود إصرار كييف على دبابات ليوبارد بعدما كشف خبراء عسكريون أنها "ستكون فاصلة في مسار المعارك"، حسبما نقلت وسائل إعلامية.

وتتميز ليوبارد 2 بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

فضلاً عن احتوائها على أنظمة تبريد بمقصورة الطاقم ومولد طاقة إضافي وهاتف يسمح للطاقم بالاتصال الخارجي.

بدوره جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة حلفاء بلاده والناتو بتسريع استجابتهم لمطالب كييف بشأن تعزيز الدعم العسكري اللازم.

وقال بكلمة ألقاها عبر اتصال مرئي في افتتاح اجتماعات رامشتاين: "على روسيا أن تخسر، فهي تسخر قواتها لتدمير القيم الإنسانية العالمية وإقناع الجميع بأن الكراهية يمكن أن تكون أقوى من العالم برمته".

وأضاف: "علينا أن نتحرك سريعاً"، مشدداً على احتياج بلاده إلى "مئات الدبابات" للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقبل ساعات قللت الرئاسة الروسية "الكرملين" من أهمية اجتماعات رامشتاين واعتبرت أن "تقديم الغرب دبابات لأوكرانيا لن يغير شيئاً على الأرض، ولن يوقف روسيا حتى تحقيق أهدافها".

والجمعة انطلق اجتماع وزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء حلف الناتو بقاعدة رامشتاين الأمريكية غربي ألمانيا لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف.

ويعد هذا الاجتماع هو الثامن لمجموعة الاتصال الخاصة بدعم كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتعقد سلسلة الاجتماعات منذ أبريل/نيسان الماضي لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتقديم الدعم لأوكرانيا بغية الحفاظ على سيادتها.