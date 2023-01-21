حكم قاض بولاية فلوريدا الأمريكية الخميس على الرئيس السابق دونالد ترمب ومحاميته بدفع غرامة قدرها نحو مليون دولار لرفعهما دعوى قضائية "عبثية" على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وحكم القاضي جون ميدلبروكس على الملياردير الجمهوري الذي يأمل العودة إلى البيت الأبيض في 2024 بـ"إساءة استخدام المحاكم" من خلال رفع دعوى قضائية غير نزيهة لأغراض سياسية والتي تقوض سيادة القانون وتصل إلى حد "إعاقة العدالة".

وزعمت الشكوى التي رفضها القاضي ميدلبروكس العام الماضي أنّ كلينتون وأشخاصاً آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترمب جرت بتواطؤ مع روسيا. وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتعويض قدره 70 مليون دولار.

واعتبر القاضي في حكمه المؤلف من 45 صفحة أن هذه الشكوى "ما كان يجب أن تُرفع أبداً".

وكتب القاضي: "عدم كفايتها كشكوى قانونية واضح منذ البداية. وأي محامٍ عاقل ما كان ليقدمها. الغرض منها سياسي، ولا تشكل أي من الحجج الواردة في الشكوى ادعاء قانونياً مقبولاً".

وحكم القاضي على ترمب ومحاميته ألينا هابا بدفع مبلغ 937,989,39 دولاراً لتغطية التكاليف القانونية للطرف الخصم.

واعتبر القاضي أن دونالد ترمب "يستخدم المحاكم مراراً وتكراراً للانتقام من خصومه السياسيين".

وأضاف: "إنه عقل مدبّر لحرف مسار العملية القضائية بطريقة استراتيجية، ولا يمكن اعتباره مدعياً يتبع نصائح محاميه بشكل أعمى. كان يدرك جيداً تأثير أفعاله".