سياسة
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بلينكن يؤكد وجود انخفاض بالتوتر مع الصين لكنه يُبدي قلقاً حيال تايوان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود انخفاض بالتوتر مع الصين، لكنه عبّر مجدداً عن قلقه حيال تايوان، مشيراً إلى الدور المهم لتايوان بالاقتصاد العالمي لصناعتها أشباه الموصلات.
بلينكن يؤكد وجود انخفاض بالتوتر مع الصين لكنه يُبدي قلقاً حيال تايوان
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / صورة: AFP
21 يناير 2023

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة وجود انخفاض في التوتر مع الصين لكنه عبّر مجدداً عن قلقه حيال تايوان.

ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر انخفض مع العملاق الآسيوي أجاب بلينكن: "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".

وقال: "باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية" لأن الدول الأخرى "تعلم أن ذلك سيؤثر فيها أيضاً".

ويتوجه بلينكن إلى بكين يومَي 5 و6 فبراير/شباط، وفقاً لمسؤول أمريكي، وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هذه الزيارة على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعبّر بلينكن في الوقت نفسه عن قلقه بشأن تايوان، مشيراً إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءاً من أراضيها، ولافتاً إلى سلسلة مناورات عسكرية. وقال: "ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو، على ما أعتقد، أن الصين قررت أنها لم تعد تشعر بالارتياح للوضع الراهن" في الجزيرة.

وأضاف بلينكن: "هذا ما نقوله للصينيين: أنتم تقولون إنها مسألة تتعلق بسيادتكم، ونحن نجيبكم بأن هذا يتعلق مباشرة بالولايات المتحدة وببقية العالم"، مشيراً إلى الدور المهم لتايوان بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي لصناعتها أشباه الموصلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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