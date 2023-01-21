أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلغاء زيارة نظيره السويدي بال جونسون المقررة إلى أنقرة في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

إلغاء الزيارة يأتي على خلفية تقاعس السلطات السويدية عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي وسماحها بإحراق نسخة من القرآن الكريم

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب "اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني" الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا الجمعة.

وانتقد أقار تقاعس السويد عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار YPG/PKK الإرهابي وإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأكد أنه "في هذه المرحلة فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير أهميتها ومعناها، لذلك ألغيناها".

وشدد على ضرورة تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية الموقعة بمدريد في يونيو/حزيران الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا، مبيناً أن "طلبنا الوحيد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في المذكرة، ونتوقع من السويد وفنلندا أداء دورهما وواجباتهما".

وذكّر باستفزازات أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي في السويد ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا، والأخبار التي تفيد بأن الشرطة السويدية سمحت بالتظاهر أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم لإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وأضاف: "من غير المقبول أن تظل السويد متقاعسة ولا تفعل شيئاً ضد هؤلاء، كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة".