سياسة
3 دقيقة قراءة
محكمة إسبانية تأمر باحتجاز ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي وناديه يفسخ عقده معه
اعتقلت الشرطة الإسبانية لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي داني ألفيس للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء جنسي، قبل أن يعلن ناديه بوماس أونام المكسيكي فسخ عقده معه.
محكمة إسبانية تأمر باحتجاز ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي وناديه يفسخ عقده معه
مصدر مقرب من التحقيق قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن ألفيس متهم بالاغتصاب / صورة: AFP
21 يناير 2023

أمرت محكمة إسبانية، الجمعة، باحتجاز المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس من دون الإفراج بكفالة، بعد اعتقاله في برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، قبل أن يعلن ناديه بوماس أونام المكسيكي فسخ عقده معه.

وقالت المحكمة في بيان إن قاضياً في برشلونة اتخذ هذه الخطوة بعد استجواب اللاعب البالغ 39 عاماً بشأن "أحداث يُزعم أنها وقعت في ملهى ليلي".

وقال مصدر مقرب من الملف إن القاضي اتخذ الخطوة، التي طلبها المدعون العامون، لأن المحكمة اعتبرت أنه يوجد خطر من محاولة لاعب برشلونة السابق الفرار.

وفي وقت لاحق، قال ليوبولدو سيلفا رئيس نادي بوماس أونام التابع لجامعة "ناسيونال أوتونوما دي ميكسيكو" إن النادي "اتخذ قرار إنهاء عقد اللاعب لسبب مبرّر"، مضيفاً: "يجدد النادي التزامه عدم التسامح مع أفعال أي عضو في مؤسستنا، أياً كان، والتي تتعارض مع روح الجامعة وقيمها".

وكان ألفيش احتُجز في وقت سابق من يوم الجمعة بعد استدعائه إلى مركز شرطة برشلونة قبل المثول أمام القاضي.

وقالت الشرطة الكاتالونية إنها تلقت شكوى في 2 يناير/كانون الثاني من امرأة اتهمت ألفيس بالاعتداء الجنسي.

وفي حين رفضت الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن القضية قال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية إن ألفيس متهم بالاغتصاب.

وأضاف المصدر أن المرأة كررت اتهامها أمام القاضي يوم الجمعة.

وحسب الصحف المحلية حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي سابقاً أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت لكنه نفى ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال لقناة "أنتينا 3" في وقت سابق من هذا الشهر إنه "لم ير" المرأة من قبل.

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق: "كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب كثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us