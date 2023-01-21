أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاماً) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه في جبل الريسان، بالقرب من قرية كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله".

كما نقلت وكالة "جي ميديا" المحلية عن مسعف فلسطيني لم تسمه، قوله إن الإسعاف الإسرائيلي أبلغه "بوجود شهيد".

وأضاف المسعف: "جرى تبليغي بوجود إصابة على جبل الريسان، توجهت إلى هناك ووجدت قوات (إسرائيلية) كثيفة، منعتني الاقتراب".

وتابع: "أبلغني إسعاف الجانب الآخر (الإسرائيلي) بأنه لا يوجد مصاب بل شهيد، وأبلغني الجيش بعدم التواجد لأن المنطقة مغلقة عسكرياً".​​​​​​​

من جهته تحدث الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولة الفلسطيني تنفيذ عملية طعن.

وأضاف في بيان: "وقعت منذ فترة قصيرة محاولة طعن في مزرعة سديه إفرايم (بؤرة استيطانية)".

وقال إن الفلسطيني وصل إلى مكان الحادث "وحاول طعن مواطن إسرائيلي"، فجري "تحييده" دون أن يصاب الإسرائيلي.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن "محاولة الطعن جرت بمِفك".