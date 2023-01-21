سياسة
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الرئاسة التركية تدين سماح السويد بحرق المصحف أمام سفارة أنقرة بستوكهولم
قالت الرئاسة التركية إن سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة أنقرة في ستوكهولم، تصرّف يشجّع على جرائم الكراهية ومعاداة الإسلام.
الرئاسة التركية تدين سماح السويد بحرق المصحف أمام سفارة أنقرة بستوكهولم
قالن: السماح بهذا الإجراء رغم كل تحذيراتنا هو تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام / صورة: AA
21 يناير 2023

أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة أنقرة بستوكهولم، مؤكداً أن هذا التصرّف تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام.

وقال قالن عبر حسابه على تويتر السبت: "ندين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة كراهية واضحة".

وأضاف أن "السماح بهذا الإجراء رغم كل تحذيراتنا تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام. إن الهجوم على القيم المقدسة ليس حرية بل همجية حديثة".

وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم الجمعة لوكالة الأناضول أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلّقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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