سياسة
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واشنطن تصنف "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية" عابرة للحدود
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستصنّف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرض عقوبات اقتصادية على الشركة وشبكة دعمها الأسبوع المقبل.
واشنطن تصنف "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية" عابرة للحدود
كيربي: فاغنر ببساطة منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع / صورة: AP
21 يناير 2023

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت تصنيف مجموعة "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي: "بالإضافة إلى قرار وزارة الخزانة تصنيف فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود ستفرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات اقتصادية على الشركة وشبكة دعمها، الأسبوع المقبل".

وأوضح كيربي أن "هذه الإجراءات تأخذ في الحسبان التهديد العابر للقارات الذي تشكله فاغنر، بما في ذلك من خلال نمطها المستمر للنشاط الإجرامي الخطير".

وتابع: "رسالتنا إلى أي شركة تفكر في تقديم الدعم لفاغنر هي ببساطة: إنها منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

وأمس الخميس قال رئيس شركة الأمن الروسية "فاغنر" يفغيني بريغوجين إن مرتزقته "سيطروا بالكامل" على كليشييفكا، وهي ضاحية رئيسية في مدينة باخموت، يجري من خلالها إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن تورط "فاغنر" المتزايد في الحرب بأوكرانيا، مبيّناً أن المجموعة "كانت نشطة في منطقة دونباس الشرقية".

وتُقدّر الولايات المتحدة أن لدى "فاغنر" نحو 50 ألف فرد يقاتلون في أوكرانيا، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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