سياسة
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وسط حاجة لبنان إلى الدعم.. نصر الله ينتقد صفقة السعودية مع رونالدو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن استقطاب السعودية للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعلب بنادي النصر براتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الدعم.
وسط حاجة لبنان إلى الدعم.. نصر الله ينتقد صفقة السعودية مع رونالدو
حسن نصر الله ينتقد استقطاب السعودية للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعلب في نادي النصر / صورة: Reuters
21 يناير 2023

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن استقطاب السعودية للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعلب في نادي النصر براتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الدعم. .

ووقع رونالدو أواخر الشهر الماضي صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون يورو كراتب سنوي وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاماً القميص رقم 7.

وتابع قائلاً: "وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي، طيب هذا نموذج مافي داعي نحكي ونشرح فيه أكثر..".

وفي سياق متصل قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: "أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلاماً مع العدو الإسرائيلي وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏المعاهدة التزاماً دقيقاً، حسنا مع الأمريكان إلى ما شاء الله، أفضل العلاقات مع ‏السعودية، أفضل العلاقات مع دول الخليج، حسناً وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏أين أصبحت مصر؟ ما هو وضع مصر الآن؟"

وأضاف نصر الله في مقطع الفيديو متداول بثته قناة المنار التابعة للحزب: "هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول..".

ونشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك منشوراً علقت فيه على تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "تصريحات نصر الله عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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