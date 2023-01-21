أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاق عملية جديدة في إطار سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم PKK الإرهابي، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء- 23" في شرناق، بمشاركة 871 عنصراً من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى القضاء على الإرهاب كاملاً داخل الأراضي التركية.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "PKK" الإرهابي في يناير/كانون الثاني 2021.

يشار إلى أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.