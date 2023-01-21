قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف السبت إن قوات بلاده ستبدأ التدريب على استخدام دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع.

يأتي تصريح الوزير ريزنيكوف رغم عدم توصل حلفاء أوكرانيا أمس الجمعة إلى اتفاق بخصوص تزويدها بدبابات قتالية.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع قناة صوت أمريكا الناطقة بالأوكرانية: "أحرزنا تقدماً، وحصلنا على فرصة إذ ستبدأ الدول التي تملك ليوبارد إجراء مهام تدريبية ودورات لطواقمنا العسكرية".

وأشار إلى أن "هذه كانت نقطة انطلاق للمضي قدماً، وفي غضون ذلك، تحصل ألمانيا على الوقت للتوصل بهدوء إلى قرار بشأن تزويدنا بالدبابات بعد إجراء مشاورات داخلية".

وأعرب عن تفاؤله قائلاً إنها "الخطوة الأولى، وسوف نبدأ برامج تدريبية على ليوبارد للأطقم الأوكرانية"، دون تحديد موعد لذلك.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني بأنه "جرى التوصل إلى اتفاق بشأن التدريب بفضل بولندا والمملكة المتحدة".

والجمعة، تعهد حلفاء أوكرانيا بتقديم مزيد من الدعم العسكري لها، إلا أنهم فشلوا في تسوية الانقسامات بشأن إرسال دبابات قتالية خلال اجتماع رفيع المستوى في قاعدة "رامشتاين" الجوية بألمانيا.

وخلال الاجتماع، لم تتعهد الولايات المتحدة بإرسال دبابات "أبرامز إم 1" إلى كييف، فيما تقول ألمانيا إنها لم تقرر بعد بشأن تسليم دبابات "ليوبارد 2" لها.

وشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء الناتو في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية غربي ألمانيا، بهدف بحث سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف.

ويعد هذا الاجتماع هو الثامن لمجموعة الاتصال الخاصة بدعم كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتعقد سلسلة الاجتماعات منذ أبريل/نيسان الماضي، لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتقديم الدعم لأوكرانيا بغية الحفاظ على سيادتها.