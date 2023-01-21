وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الاستفزازات المعادية للإسلام بـ"المروعة"، وذلك إثر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر السبت إن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة، السويد تتمتع بحرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة السويدية أو أنا نفسي نؤيد الآراء المعبَّر عنها".

والسبت أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وأثارت الحادثة غضباً بين أوساط المسلمين وإدانات من دول عربية وإسلامية.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الحادثة، لافتة أن هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدَين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم".