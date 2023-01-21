سياسة
3 دقيقة قراءة
تظاهرات استفزازية لأنصار "PKK" الإرهابي ضد تركيا في السويد وأنقرة تدين بشدة
أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم PKK الإرهابي بتنظيم مظاهرة جديدة تستهدف تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ستوكهولم، بعد ساعات من سماحها لمتطرفين بحرق المصحف.
تظاهرات استفزازية لأنصار "PKK" الإرهابي ضد تركيا في السويد وأنقرة تدين بشدة
أنقرة تدين بشدة سماح السويد لأنصار "PKK" الإرهابي تنظيم مظاهرة ضد تركيا / صورة: AA
21 يناير 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم PKK /YPG الإرهابي بتنظيم مظاهرة ضد تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بميدان "نورا بانتورغيت" في ستوكهولم، مطالبين الحكومة السويدية بإلغاء المذكرة الثلاثية المبرمة مع تركيا بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بيان نشرته الوزارة مساء السبت: “ندين بشدة سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم PKK /YPG الإرهابي بتنظيم مظاهرة تستهدف الدولة التركية ، في وسط العاصمة ستوكهولم، وذلك بعد ساعات من سماحها بالاعتداء الدنيء على القرآن الكريم.”

وأضاف البيان أن هذا يعتبر انتهاكاً واضحاً لمذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعت عليها السويد بخصوص منع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية على أراضيها.

وأشار البيان إلى أن زعم السويد التزام تعهدات بنود المذكرة الثلاثية أمرٌ وتنفيذ هذه التعهدات أمر آخر.

وجاء بالبيان: ”نؤكد مرة أخرى أننا ننتظر من السويد اتخاذ خطوات ملموسة فيما يخص مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، بموجب تعهدات المذكرة الثلاثية.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهد البلدَين الأوروبيَّين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

والسبت نظم أنصار تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، مظاهرة جديدة مناوئة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وتجمع أنصار التنظيم الإرهابي بميدان "نورا بانتورغيت" في ستوكهولم، مطالبين الحكومة السويدية بإلغاء المذكرة الثلاثية المبرمة مع تركيا بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورفع المشاركون قطع قماش ترمز إلى التنظيم الإرهابي، كما رفعوا صور زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا.

وشهدت المظاهرة تعليق رأس دمية في عمل استفزازي يستهدف شخص الرئيس أردوغان.

ورافقت عناصر الشرطة السويدية أنصار التنظيم خلال مسيرتهم حتى منطقة ميدبارغار بلاتسين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أنصار التنظيم المذكور، نظموا مظاهرة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، شهدت تعليق دمية تشبه الرئيس أردوغان من قدمها على عمود أمام مبنى البلدية في ستوكهولم.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مشاهد الدمية مع عبارات تهديد باللغة التركية تستهدف تركيا ورئيسها أردوغان.

إثر ذلك، استدعت تركيا السفير السويدي ستافان هيرستروم إلى مقر وزارة الخارجية لتبلغه إدانتها للعمل الاستفزازي.

وعلق الرئيس أردوغان على ذلك الاستفزاز بالقول: "نتابع مظاهرات أنصار التنظيم في شوارع السويد ونحذرهم منها، لكن للأسف لم تقف مظاهرات التنظيم".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us