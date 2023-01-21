قال إيلون ماسك في تغريدة اليوم السبت إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.

وذكرت قناة سي.إن.بي.سي أمس الجمعة أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس.

ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن نحو 75 من موظفي الشركة هؤلاء في إجازة، بينهم نحو 40 مهندساً.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته رداً على تغريدة تقتبس من تقرير سي.إن.بي.سي "المعلومة غير صحيحة. يوجد نحو 2300 موظف عامل حالي في تويتر".

وأضاف ماسك: "يوجد مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين".

استحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات في الخدمات والتنظيم. وأطلقت الشركة علامة التوثيق الزرقاء خدمة مدفوعة، كما سرحت نحو 50 %من الموظفين.