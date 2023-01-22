أدانت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم PKK الإرهابي بممارسة عمل دعائي مناهض لتركيا.

وأشارت الوزارة في بيان السبت إلى سماح السلطات السويدية لمجموعات مرتبطة بـPKK بممارسة عمل دعائي مناهض لتركيا بمركز العاصمة ستوكهولم بعد ساعات من سماحها باعتداء دنيء طال القرآن الكريم.

وعبّرت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات لهذا التصرف من السويد.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا العمل يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمذكرة الثلاثية الموقّعة بين تركيا والسويد وفنلندا وتعهّدت عبرها بمنع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية.

وشدّدت على أن الحديث عن التزام التعهدات المُقدّمة في إطار المذكرة والإيفاء بهذه التعهدات موضوعان منفصلان.

وجددت تأكيدها أن تركيا تنتظر من السويد اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة بما يتجاوز الأقوال في مجال مكافحة الإرهاب بشكل خاص بموجب التعهدات.

ونظّم أنصار تنظيم PKK/YPG الإرهابي السبت مظاهرة جديدة مناوئة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في ستوكهولم.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

والسبت أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.