سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | أكثر من 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بمظاهرات مناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي التي يقول محتجون إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.
شاهد | أكثر من 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
110 آلاف إسرائيلي يتظاهرون احتجاجاً على خطط نتنياهو للإصلاح القضائي / صورة: AFP
22 يناير 2023

شارك قرابة 110 آلاف إسرائيلي السبت بتظاهرتين نُظّمتا وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة أن "100 ألف تظاهروا قرب مفترق عزرائيلي وسط مدينة تل أبيب، فيما تظاهر 10 آلاف آخرين في ساحة هبيما بالمدينة نفسها".

وشارك زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بالتظاهرة قرب مفترق عزرائيلي، وفق القناة.

وقال لابيد في تصريح للقناة: "سندافع عن الوطن والديمقراطية، لن نستسلم حتى نفوز".

وأثارت الخطط التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز الناشطين من القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل محامين وكذا مخاوف بين قادة الأعمال، مما أدى إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.

ورفض نتنياهو الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلاً إلى اليمين في تاريخ إسرائيل حسب وصف وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية.

ويقول المحتجون إن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا نُفّذت هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحدّ من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة.

وتأتي احتجاجات السبت بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتنياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي الذي يقود حزب شاس الديني، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة بقضية متعلقة بالضرائب.

والحكومة الجديدة التي تولت السلطة هذا الشهر هي تحالف بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة التي تقول إن لديها تفويضاً بإجراء تغيير شامل.

ودافع نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد ينفيها، عن خطط الإصلاح القضائي التي تدرسها لجنة برلمانية، قائلاً إنها ستعيد التوازن المناسب بين سلطات الحكم الثلاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us