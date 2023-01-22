سياسة
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في وقت حساس للولاية الرئاسية.. كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم ترك منصبه
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين يعتزم ترك منصبه بعد عامين له في هذه الوظيفة المركزية والحساسة جداً.
في وقت حساس للولاية الرئاسية.. كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم ترك منصبه
نيويورك تايمز: كلاين أسَرَّ إلى زملائه منذ انتخابات منتصف الولاية أنه بعد فترة مرهقة ومتواصلة إلى جانب بايدن أصبح مستعداً للمضي قدماً / صورة: AP
22 يناير 2023

يعتزم كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ترك منصبه بعد عامين له في هذه الوظيفة المركزية والحساسة جداً حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وفقاً لـصحيفة نيويورك تايمز فإن كلاين "أسَرَّ إلى زملائه منذ انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني أنه بعد فترة مرهقة ومتواصلة إلى جانب بايدن تعود إلى حملة 2020، أصبح مستعداً للمضي قدماً".

وكلاين أحد أقرب المتعاونين مع الرئيس وقد يترك منصبه بعد الخطاب السنوي لجو بايدن حول حال الاتحاد والمقرر في 7 فبراير/شباط، استناداً إلى الصحيفة.

وسيتنحى كلاين عن منصبه في وقت حساس للولاية الرئاسية.

فقد يعلن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة والبالغ من العمر 80 عاماً في الأسابيع المقبلة ترشحه رسمياً للرئاسة عام 2024 بينما سبق لمنافسه الجمهوري الكبير دونالد ترمب (76 عاماً) أن أعلن عزمه على خوض السباق.

وحسب نيويورك تايمز فإن من المحتمل أن يظل كلاين موجوداً لفترة انتقالية لمساعدة الرئيس المقبل على الاستقرار في "مكتب الزاوية الذي كان منصب قيادته للعديد من الأزمات والمعارك التشريعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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