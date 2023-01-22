سياسة
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"سيضر بالوظائف".. ألمانيا تحذر من التخلي السريع عن السوق الصينية
قال وزير المالية الألماني إن على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقدان وظائف في أكبر اقتصاد بأوروبا. وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولة الآسيوية.
"سيضر بالوظائف".. ألمانيا تحذر من التخلي السريع عن السوق الصينية
"سيضر بالوظائف".. ألمانيا تحذر من التخلي السريع عن السوق الصينية / صورة: Business Recorder
22 يناير 2023

نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله الأحد إن على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقدان وظائف بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.

ونقلت صحيفة فيلت إم زونتاج عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".

وقال فيلت لا بد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجياً أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

وأضاف: "لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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