سياسة
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بعد انسحابها من مالي.. بوركينا فاسو تمهل فرنسا شهراً لسحب قواتها
نقلت إذاعة RTB الوطنية في بوركينا فاسو عن وكالة الإعلام الرسمية أن حكومة البلاد طالبت القوات الفرنسية بمغادرة البلاد وأعطتها مهلة شهر واحد للانسحاب.
بعد انسحابها من مالي.. بوركينا فاسو تمهل فرنسا شهراً لسحب قواتها
متظاهرون في واغادوغو يطالبون بطرد السفير الفرنسي وإغلاق قاعدة عسكرية فرنسية شمالي البلاد / صورة: AFP
22 يناير 2023

طالبت حكومة بوركينا فاسو القوات الفرنسية بمغادرة البلاد وأعطتها مهلة شهر واحد للانسحاب، حسب إعلام محلي.

وقالت إذاعة RTB الوطنية نقلاً عن وكالة الإعلام الرسمية في وقت متأخر السبت إن "أمام فرنسا شهراً واحداً لسحب قواتها من البلاد".

وأوضحت الإذاعة أن القرار اتُّخذ الأربعاء لإنهاء وجود الجيش الفرنسي على أراضي بوركينا فاسو.

والأسبوع الماضي نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة واغادوغو وطالبوا بطرد السفير الفرنسي وإغلاق قاعدة عسكرية فرنسية شمالي البلاد تضم نحو 400 جندي، حسب ما ذكرت قناة فرانس 24.

ويأتي قرار الحكومة العسكرية لبوركينا فاسو بعد 5 أشهر من استكمال فرنسا سحب قواتها من مالي التي أمضت 9 أعوام في البلد الواقع غرب إفريقيا.

وتمر بوركينا فاسو بفترة انتقالية بعد انقلابين في عام واحد بذريعة انعدام الأمن المتزايد وغير المنضبط بسبب الهجمات الإرهابية.

يذكر أن الاحتجاجات المناهضة لفرنسا أصبحت متكررة في جميع أنحاء عاصمة بوركينا فاسو، لا سيما بعد الانقلاب الثاني الذي شهدته البلاد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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