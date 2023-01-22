أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد إطلاق عملية جديدة في إطار سلسلة عمليات أرن ضد تنظيم PKK الإرهابي في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء 24" في دياربكر، بمشاركة 645 عنصراً من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

ولفتت إلى ضبط قذائف هاون و144 كغ مخدرات في أحد أوكار التنظيم الإرهابي في اليوم الأول من العملية بريف قضاء ليجة في دياربكر.

وتهدف عمليات أرن إلى القضاء على الإرهاب كاملاً داخل الأراضي التركية.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات أرن ضد PKK الإرهابي في يناير/كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم أرن أُطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.