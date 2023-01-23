سياسة
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أفغانستان.. وباء "مجهول" يفتك بأرواح 21 شخصاً والحكومة تستنفر فرقها الصحية
توفي 21 شخصاً جراء "وباء مجهول" لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد في منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. وقالت وزارة الصحة بحكومة طالبان إن فرقاً طبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان لتشخيص المرض.
أفغانستان.. وباء "مجهول" يفتك بأرواح 21 شخصاً والحكومة تستنفر فرقها الصحية
ظهور وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد في ولاية بدخشان الأفغانية - صورة تعبيرية / صورة: AP
23 يناير 2023

أعلنت السلطات الأفغانية وفاة 21 شخصاً جراء "وباء مجهول" في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وأفاد مسؤولون محليون في تصريحات صحفية بظهور وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد في منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية.

وأشاروا إلى وفاة 21 شخصاً أصيبوا بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.

من جهتها قالت وزارة الصحة في حكومة طالبان إن فرقاً طبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.

وتقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان ويعيش فيها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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