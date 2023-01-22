قتل 10 أشخاص وأصيب 9 آخرون الأحد إثر إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك قرب موقع احتفالات بالسنة الصينية الجديدة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" المحلية عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون أن الشرطة تلقت بلاغاً بوقوع إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة ضحايا في مدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجلوس مساء السبت.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ) قرب موقع احتفالات السنة الصينية الجديدة.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا السبت لبدء احتفالات تستمر ليومين، وهي إحدى أكبر احتفالات السنة القمرية الجديدة في المنطقة.

بدوره ذكر موقع RMG News الإخباري الأمريكي أن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.

ولم يتضح على الفور ما إذا ألقت الشرطة القبض على الجاني وما دوافع الجريمة.